Тежко престъпление: Мъж уби бременната си приятелка, не искал детето
©
Непълнолетната жертва е Кейлин Фиенго. Тя е намерена в колата си, като й е направено ултразвуково сканиране, потвърждаващо бременността ѝ. Тя е била бременна в третия месец и е разказала на приятеля си Донован Фейсън за бременността си. Той я е помолил да направи аборт, тъй като се оказало, че вече е във връзка и няма планове да има дете с непълнолетно момиче. Тя обаче отказала, след което той бил решен да убие Кейлин.
Престъпните намерения на Донован са потвърдени в кореспонденцията му с приятел. Той се заклел да "сложи край“ на бременната си бивша приятелка и заявил, че тя се е превърнала в "пречка в живота му“. Освен това американецът изпращал заплашителни съобщения на жената, но тя отказала да направи аборт. Аутопсията не потвърдила, че Донован Фейсън е биологичният баща на детето на убитата жена, но съдията го признал за виновен в убийство. Има достатъчно доказателства за участието му в престъплението.
Още от категорията
/
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
31.10
"Българки са замесени в огромна банда на джебчии": Испански доброволци алармират за бдителност
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина Дик Чейни почина
13:47
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.