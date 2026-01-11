Торнадо с ветрове от 154,5 км/ч премина през центъра на гръцкия град Александруполис, преобръщайки три учебни самолета на летището, събаряйки дървета и повреждайки витрини и автомобили. Това съобщава гръцкият ERT-news.Според канала, силна буря и торнадо са преминали през града вечерта на 10 януари. На местното летище ''Демокритос'' силните ветрове преобърнли три учебни самолета. Паркирани автомобили също са претърпяли щети.Въпреки лошите метеорологични условия обаче, всички полети на летището се изпълняват нормално. Съобщава се за щети и на пристанището на града, където лодки бяха изхвърлени на брега.Според Националната обсерватория на Атина, пориви на вятъра, достигащи 154,5 км/ч (94,5 мили/ч) и продължаващи приблизително 15 минути, са съборили над 15 дървета по крайбрежните и централните булеварди на града, като са паднали върху паркирани автомобили или са блокирали движението. Съборени са и тенти, повредени са няколко витрини, а кошчета за боклук, маси и столове сабили преобърнати. За щастие, няма пострадали жители.Пожарните служби в Александруполис и околността отсичат и премахват паднали дървета от улиците, поправят други щети и осигуряват безопасността на обществените места. Според прогнозите за времето, силните югозападни ветрове ще продължат до сутринта. В изявление на община Александруполис жителите са посъветвани да ограничат движенията си, да стоят далеч от дървета, пътни знаци или временни конструкции и да следват инструкциите на правителството.