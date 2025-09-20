© виж галерията Шведските военни публикуваха снимки, за които твърдят, че показват руския изтребител, нарушаващи въздушното пространство на Естония тази сутрин. Според тях снимките са направени над Балтийско море, след като руският самолет е напуснал въздушното пространство на Естония, пише Proto Thema.



Естонското външно министерство осъди нахлуването като "нагло“. То заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското небе "без разрешение и са останали там общо 12 минути“ над Финския залив.



Италиански самолети отговориха на нахлуването като част от мисията на НАТО за укрепване на източния му фланг, докато Финландия и Швеция също издигнаха самолети в бойно полето.



Естония е третата страна от НАТО, която съобщава за нарушение на въздушното си пространство от Русия през последните седмици, като Румъния и Полша съобщават за подобни инциденти.



Лидерите на ЕС ще обсъдят отговора си на нарушенията на европейското въздушно пространство от страна на Русия на предстоящата си среща на върха в Копенхаген на 1 октомври, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коста.



Германският външен министър Йоханес Вандефул заяви, че НАТО винаги е било готово да се защити, след като прехвана руски самолети, които според Естония са нарушили въздушното ѝ пространство с "нагло“ нахлуване.



Франция, която има военни сили, включително изтребители, базирани в Естония, нарече нахлуванията на руски военни самолети в балтийските държави грубо нарушение на международното право.



Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че нарушаването на въздушното пространство на Естония, сега член на НАТО, от руски военни самолети е последната безразсъдна и опасна дейност на Русия през последните дни.



Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви тази вечер, че Северноатлантическият съвет ще се събере в началото на следващата седмица, за да обсъди инцидента по-подробно, след искането на Естония за консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.