|Това ли е хотелът, в който е отседнала руската делегация в Аляска?
Според журналиста Владимир Артюхов, летище Анкъридж и езеро, заобиколено от брези, се намират до хотела The Lakefront Anchorage.
"Всичко напомня за Русия“, отбеляза той.
По-рано през деня Артюхов обяви, че в православния храм "Свети Инокентий“ в Анкъридж, Аляска, се провежда заупокойна служба. "Беше уточнено, че молитвите са на английски, но често се чуваха и руски думи", обясни кореспондентът.
