|Този човек ще детронира Илон Мъск?
Богатството на Елисън скочи с 70 милиарда долара до 364 милиарда долара след силния отчет за приходите на Oracle във вторник вечерта. Това го поставя на почти същото ниво като Мъск и той има 384 млрд. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg.
Какво знаем за Oracle?
Oracle съобщи за нарастващо търсене на капацитета на своите центрове за данни от клиенти с изкуствен интелект, което увеличава акциите. В сряда акциите ѝ се покачиха с 33% по време на предварителната търговия. Главният изпълнителен директор Сафра Кац обяви във вторник, след като фондовият пазар затвори, че Oracle е подписала четири договора с клиенти на стойност няколко милиарда долара през тримесечието и очаква да подпише още няколко през следващите месеци.
Oracle предлага на компаниите разработки с изкуствен интелект и силна изчислителна мощност, като е основен доставчик на облачни услуги и софтуери за бази данни. През юли Oracle обяви сделка с OpenAI за предоставяне на 4,5 гигавата електроенергия за захранване на нейния софтуер за изкуствен интелект.
Тъй като Oracle се превърна в лидер в технологиите за изкуствен интелект, компанията се възползва от скорошния технологичен бум, който тласна Nvidia към превръщането ѝ в най-ценната компания в света, с оценка над 4 трилиона долара. Microsoft за кратко се присъедини към Nvidia над границата от 4 трилиона долара. Осемте най-ценни акции в S&P 500 са технологични акции с известен дял в изграждането на бъдещето, задвижвано от изкуствен интелект. С ускоряването на бума на изкуствения интелект, акциите на Oracle са се повишили с 45% тази година.
Кой е Лари Елисън?
Елисън е най-големият индивидуален акционер на Oracle и би могъл да спечели титлата на най-богатия човек в света, ако акциите продължат с изключителните си печалби. Скокът на акциите е изключително рядък за компания, която има огромна пазарна стойност от малко под 700 милиарда долара – 13-тата най-ценна акция на пазара към края на борсата във вторник.
Bloomberg отбелязва, че скокът в богатството на Елисън ще бъде "най-голямото еднодневно увеличение, регистрирано някога“, регистрирано от индекса, който ще актуализира резултатите след затварянето на пазара в сряда.
81-годишният Лари Елисън води разкошен начин на живот, както би направил всеки милиардер, притежавайки 98% от хавайския остров Ланай. Той е признат за възраждането на тенис турнира в Индиън Уелс в Калифорния, което му е спечелило прякора "петият шлем“ .
Елисън също така има тесни връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп, като често се появява с него в Белия дом за различни технологични събития и възнаграждава с договори с Oracle. Той също така е виждан като евентуален кандидат за TikTok , въпреки че тези планове не са се осъществили, пише bussinessnovinite.bg.
