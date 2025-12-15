Reuters.
Провинция Сафи, разположена на около 300 километра южно от столицата Рабат, е засегната от "много силни проливни дъждове“ в рамките на "един час“, които са предизвикали "изключителни“ наводнения, според властите.
По-рано бе ъобщено за 32 ранени, които са били транспортирани в болница в града, където се намира важно пристанище. "Повечето“ от тях са били освободени, след като "са получили необходимите грижи и лечение“.
В Мароко есента е период на преход от лятото към зимата, с постепенно понижаване на температурите, но климатичните промени и глобалното затопляне вече са ограничили спада на температурите, като в атмосферата се задържа голямо количество изпарени води. Според експерти, тази комбинация увеличава риска от екстремни валежи.
Трагедия: Поне 21 души загинаха при наводнения в Мароко
©
Още по темата
/
Земетресение край Бургас
28.11
Още от категорията
/
Почина Дик Чейни почина
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Видео показва как очевидец обезврежда един от стрелците от плажа ...
16:08 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:50 / 14.12.2025
СЗО увери: Ваксините не причиняват аутизъм
13:11 / 14.12.2025
Радостна новина за най-голямото българско училище зад граница
21:01 / 12.12.2025
ЕК обмисля втора схема за заеми SAFE за отбранителни проекти
14:32 / 12.12.2025
Мост над Марица ще свърже Гърция и Турция
22:20 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.