Трагедия край Филипините: Потъна ферибот с над 350 пътници на борда
Ферибот с над 350 пътници на борда потъна в южната част на Филипините. Спасени са най-малко 215 пътници, седем души са загинали.
Според представители на береговата охрана, фериботът се е насочвал към южния остров Холо в провинция Сулу от пристанищния град Замбоанга. На борда са били 332 пътници и 27 членове на екипажа.
Според предварителна информация, причината за катастрофата може да е техническа неизправност на кораба.
