Трамвай дерайлира в Милано, има загинал и десетки ранени
Все още не е ясно защо трамваят е излязъл от релсите близо до центъра на северния италиански град – бизнес център, който в момента е домакин на Седмицата на модата.
"Чух само един огромен трясък. Видях, че част от трамвая е влязла в един магазин“, разказа пред АФП 27-годишната Анна, която е била в офиса си наблизо, когато е станала катастрофата.
Свидетели разказаха пред медиите на мястото на инцидента, че трамваят се е движел с висока скорост.
Един от пътниците каза пред информационната агенция ANSA: "Помислих, че е земетресение“.
