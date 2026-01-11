BFMTV съобщи това в събота, позовавайки се на източници.
Според канала, скиор е загинал в Ареш-Бофор, докато е карал ски извън пистите, а друг човек с него е получил сериозни наранявания на главата.
Втора лавина е паднала във Вал д'Изер, като е заровила двама души под 2,5 метра сняг. Каналът отбеляза, че спасителите са успели да локализират скиорите, като са проследили телефоните им. И двамата туристи са открити в критично състояние и не са могли да бъдат спасени.
Трима души загинаха при лавини във Франция
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
21:49 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
21:48 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
21:49 / 10.01.2026
Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер разтърси Гърция
11:20 / 10.01.2026
Арестуваха собственика на бара в Кран-Монтана, в който при пожар ...
19:57 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.