Пожарът е избухнал малко преди 4:00 сутринта и е изгорил крило на фабриката. Малко по-рано е имало силна експлозия.
Според информация, на мястото на експлозията са се намирали пет работнички.
Три от тях са открити мъртви, а другите две са в неизвестност.
В болницата са откарани още пет работници и един пожарникар. Според информацията всички ранени са в добро здраве.
Част от предприятието е разрушена от експлозията и пожара.
Според един от работниците, на мястото, където е избухнал пожарът, не е имало резервоари за пропан-бутан.
Трима загинаха при голям пожар в завод в Гърция
