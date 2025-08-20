Трогателната история на мъж, завършил образованието си на 40: Просто се срамувах

© Никога не е твърде късно да осъществиш мечтите си и да продължиш обучението си. Това доказва мъж, установен в Сибиу, който на 24-годишна възраст заминава в чужбина, мислейки си, че никога няма да му е нужна диплома. Животът обаче му показва, че греши. "Просто се срамувах, когато отидох да си намеря работа“, признава той. Сега, на 40 години, мъжът се гордее с най-високата оценка, която някога е получавал на есенната изпитна сесия - 9,26 - и планира да се запише в колеж, пише Digi24.



Робърт е живото доказателство, че никога не е твърде късно да промениш радикално живота си. На 40 години той взема бакалавърска степен и я получава с 9,26, най-високата оценка на есенната сесия на изпита. Той си спомня как е стигнал дотук. Робърт Константин: В следващия период успявах, но в чужбина, защото там не изискваха (диплома за бакалавърска степен). Не ги интересуваше какво образование имаш, а какво знаеш да правиш. Изобщо не се чувствах удовлетворен. Той работи известно време в селското стопанство в Италия, след което се премества в Англия. Носталгията го връща в страната. Той обаче е сполетян от болезнена реалност: без диплома за средно образование не може да си намери добре платена работа. Робърт Константин: Наистина имах нужда от диплома в Румъния. Бях отхвърлен и просто се засрамих, когато отидох да кандидатствам за работа, за да им кажа, че нямам абсолютно никаква диплома, нищо. След период на опити да си намери работа в Сибиу, той решава да замине със съпругата си за Швейцария. Върна се в страната миналия месец.



Робърт Константин: Оттогава започнах да уча доста много, интензивно, дори по 8 часа на ден. За Робърт, бакалавърската степен е най-голямото му постижение досега. Робърт Константин: Беше малко трудно с румънски. Историята беше доста лесна за мен, защото съм запален по историята, а географията... Пътувах доста из Европа и ми беше лесно да я разбера. Сега Робърт иска да отиде в колеж и насърчава младите хора, които искат да заминат в чужбина, да не се отказват от обучението си. Робърт Константин: Няма "Не мога!“, има само "Не искам!“. Училището не е само за ходене и връщане, в крайна сметка училището може да те определи като личност.