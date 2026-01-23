Сподели close
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че кораби на ВМС на САЩ се насочват към Иран. Той обяви това пред репортери на борда на Air Force One, връщайки се от Световния икономически форум в Давос, предава Reuters.

Тръмп отбеляза още, че САЩ  следят отблизо действията на Иран. 

''Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока", заяви Тръмп пред репортери на бордна на президентския самолет. 

Американският президент също се похвали, че е спрял 837 екзекуции в Иран в четвъртък. Според него повечето от тях са били на млади мъже, които е трябвало да бъдат обесени.

Той подчерта, че е предупредил иранските власти, че ако екзекуциите се извършат, САЩ ще отвърнат с удар, който ще бъде по-силен от предишната атака срещу ядрените им съоръжения.

''Час преди екзекуциите да се извършат, те бяха отменени. И наистина казаха, че отменят, а не отлагат“, подчертава президентът.