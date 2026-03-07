Truth Social.
Той коментира и обещанието на Иран да не атакува съседни държави, ако и оттам няма удари.
''Иран, който понася опустошителни удари, се извини и капитулира пред съседите си в Близкия изток и обеща да не стреля повече по тях. Това обещание беше дадено само заради безмилостните атаки на САЩ и Израел. Целта им беше да завземат властта в Близкия изток. Това е първият път от хиляди години, в който Иран губи от съседните държави в региона. Те казаха: "Благодаря Ви, президент Тръмп''. Аз казах: "Моля!''. Иран вече не е "близкоизточен насилник“, сега е "ПРОВАЛ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК'' и ще остане такъв в продължение на много десетилетия, докато не се предаде или, най-вероятно, напълно се срине!'' - отбеляза американският президент.
Според Тръмп, днес Иран ще понесе много силни удари.
''Райони и групи от хора, които не са били смятани за цели преди, се обмислят сериозно за пълно унищожение и непосредствена смърт'', заключи той.
Припомняме, че сутринта на 28 февруари Израел започна мащабна операция по бомбардиране на иранската столица Техеран. По-късно стана ясно, че тя се осъществява с подкрепата на въоръжените сили на САЩ.
Израел нарече операцията срещу Иран ''Ревящ лъв'', а САЩ - ''Епична ярост''.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви тогава, че целта на операцията срещу Иран е да ''унищожи иранската ракетна индустрия и флот'' и ''да гарантира, че Иран не може да дестабилизира света''.
