Тръмп нарече налагането на глобата неприятно и добави: "Европа трябва да бъде много внимателна“.
Президентът на САЩ изрази загриженост относно политическия курс, който следват страните от ЕС.
"Искаме да запазим Европа като Европа. Европа върви в лоша посока. Това е много лошо, много лошо за хората. Не искаме Европа да се променя толкова много“, посочи Тръмп.
Преди няколко дни ЕС наложи глоба от 120 млн евро (около 140 млн долара) на социалната мрежа X, като я обвини в нарушение на Закона за цифровите услуги (Digital Services Act, DSA) за недостатъчна прозрачност на рекламите и потребителските акаунти.
По-специално, според Европейската комисия, верифицираните акаунти в X с "синя отметка“ заблуждават потребителите. "На платформата X всеки желаещ може срещу заплащане да получи статут на "верифициран“ потребител без никаква значима проверка от страна на компанията на лицето, което стои зад акаунта, което затруднява потребителите да оценят автентичността на акаунтите и съдържанието“, счита комисията.
