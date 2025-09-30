ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп: ХАМАС има "3-4 дни", за да отговори на мирния план за Газа
Ултиматомът идва ден след като Тръмп представи план за прекратяване на войната между Израел и ХАМАС във Вашингтон след разговора с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Израелският премиер Нетаняху приветства рамката на плана, но предупреди, че Израел ще "довърши работата“ военно, ако ХАМАС я отхвърли или наруши.
Палестинската групировка все още не е отговорила, а крайният срок от три до четири дни на Доналд Тръмп се следи отблизо в регионалните столици, тъй като арабски посредници, включително Египет и Катар, предават подробностите на преговарящите от палестинската групировка.
Тръмп отбеляза, че ако групировката отхвърли споразумението, Израел ще изпълни своята част: "Очакваме ХАМАС да приеме мирното предложение“.
