"Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред NBC News, че "смятаме, че това е вярна информация“, позовавайки се на съобщенията, че върховният лидер на Иран е мъртъв.

На въпроса кой ще замести Хаменей, Тръмп отговори пред NBC: "Не знам, но в даден момент ще ми се обадят, за да ме попитат кого бих искал... Заявявам го само с лека ирония.“

Тръмп също така посочва пред ABC, че смята, че Хаменей е мъртъв.

Тръмп допълва пред ABC: "Не искам да посочвам нищо категорично, докато не видя нещата, но смятаме, че е така. И много от лидерите им са мъртви.“

Попитан "за бъдещото ръководство на Иран", Тръмп отговори: "Да. Имаме много добра идея.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп "изрази оптимизъм" относно американско-израелската атака срещу Иран, като посочва, че върви "много добре".

Попитан колко дълго ще продължи, Тръмп заявява: "Наистина, колкото искаме. Но щетите вече са нанесени. Всъщност, те са с увреждания толкова дълго, колкото искаме."