"Може би това беше исторически ден за Ливан. Случват се хубави неща!!!". Това написа в пост в Truth Social Доналд Тръмп.

Коментарът му идва, след като президентът на Ливан Джозеф Аун и израелският премиер Бенямин Нетаняху постигнаха споразумение след разговори с Тръмп, както заяви американският президент по-рано в четвъртък.

Въпреки това, само няколко часа след началото на привидното прекратяване на военните действия, ливанската армия обвини Израел в "нарушения“ на примирието.