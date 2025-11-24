Тръмп: Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво
©
Стана ясно, че Вашингтон и Киев са въвели поправки в първоначалния вид на проекта за мирно споразумение, които съдържа от 28 точки.
Промените са били направени при преговорите в Женева.
Още по темата
/
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
22.11
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
22.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
17:40 / 23.11.2025
Зеленски: Кръвопролитията трябва да бъдат спрени
15:11 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.