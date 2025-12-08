Sky News.
Американският президент призна в изказване пред репортери, че "може да има проблем“, като потвърди опасенията относно пазарното господство на стрийминг гиганта.
Важно е, че той не посочи каква е позицията му по въпроса.
В петък стана ясно, че Netflix, който вече е най-големият стрийминг доставчик в света по пазарен дял, е постигнал споразумение за закупуване на телевизионните и филмови студия на Warner Bros Discovery, както и на стрийминг подразделението HBO Max.
Сделката трябва да бъде финализирана в края на следващата година, след като Discovery, която се занимава главно с традиционни телевизионни канали, излъчващи анимационни филми, новини и спорт, бъде отделена.
Сделката обаче предизвика критики от различни партии на основата на конкуренцията, а в Холивуд също има противопоставяне.
Американската гилдия на сценаристите заяви: "Най-голямата стрийминг компания в света поглъща един от най-големите си конкуренти, а антитръстовите закони са създадени именно за да предотвратяват подобни ситуации.
Резултатът ще бъде загуба на работни места, понижаване на заплатите, влошаване на условията за всички работници в развлекателния сектор, повишаване на цените за потребителите и намаляване на обема и разнообразието на съдържанието за всички зрители.“
