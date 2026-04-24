Примирието между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици, това обяви в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Този ход идва след среща между държавния глава, вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, ливанския и израелския посланици в САЩ и други официални лица.

"Срещата мина много добре! Съединените щати ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защити от Хизбула“, написа Тръмп.

"Очаквам с нетърпение в близко бъдеще да посрещна министър-председателя на Израел Нетаняху и президента на Ливан Джоузеф Аун. Беше голяма чест да бъда участник в тази историческа среща“, допълва милиардерът.