ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп: Разочарован съм от Путин
© АП
"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.
"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.
Още по темата
/
Млад украинец: Затваряли са ме 4 пъти за по 3-4 дни в карцер. Винаги за това, че отказвах да пея руския химн
24.02
Румънският вестник "Адевърул": Защо една българска магистрала, свързваща Румъния с Гърция, е от съществено значение
25.01
Още от категорията
/
Шведската прокуратура прекрати окончателно делото за прекъснатия кабел от българския кораб ''Вежен'' в Балтийско море
09:15
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
13.10
МТ: Синът на Песков е бил на Малдивите в месеците, когато твърдеше, че е доброволец в редиците на "Вагнер"
12.10
Литва: Санкциите срещу Русия и Беларус ще останат, докато не бъде възстановена целостта на Украйна
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Петролът поскъпва
11:23
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.