Помолен от репортери преди да се качи на борда на Air Force One от Международно летище ''Палм Бийч'' в Уест Палм Бийч, Флорида, да коментира отричането на иранското външно министерство за състояли се разговори между САЩ и Иран по-рано днес, Тръмп заяви, че има прекъсване на комуникацията в Техеран и че участващите в разговорите не е задължително да могат да се свържат с други хора в режима.
Тръмп отбеляза, че неговите най-висши пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са участвали в разговорите от името на САЩ, настоявайки, че те са преминали ''перфектно'' и че са се провели в неделя и са продължили до вечерта.
''Ако продължат с това (преговорите), това ще сложи край на този конфликт в голяма степен. Имаме предвид за много от нашите партньори в Близкия изток също'', посочва той.
Тръмп твърди, че Иран иска да сключи сделка ''много''.
Той добави, че страните вероятно ще говорят отново по-късно днес по телефона, защото е трудно за преговарящите на Иран да напуснат страната на фона на войната.
Той заяви също, че е одобрил удар във вторник сутринта срещу ''най-голямата електроцентрала'' на Иран, но малко след това Техеран се е свързал със САЩ с молба да сключат сделка.
''Ако нещата вървят добре, ще се наложи да уредим това. В противен случай просто ще продължим да бомбардираме малките си сърца'', казва Тръмп.
На въпроса с кого точно водят преговори САЩ, щом лидерите на ''Иран от първи и втори ред са били нокаутирани'', президентът отговяря: ''Имаме работа с човека, който според мен е най-уважаваният и лидер... Имаме хора, които са много представителни за страната''.
Той отказа да посочи името на лидера, но поясни, че това не е Моджтаба Хаменей, за когото се смята, че е бил ранен при началния удар по време на войната, при който бе убит баща му, и впоследствие бе избран да го замести.
''Не сме чули нищо от сина... Не знаем дали е жив... [Иранците] също не са го виждали там... Не го смятам за истински лидер''.
Тръмп твърди също, че убийството на иранските лидери във войната досега е довело до ''много сериозна форма на смяна на режима''.
Притиснат да уточни предполагаемите точки на споразумение от преговорите с Иран, Тръмп твърди, че Техеран се е съгласил на ''15 точки'', включително да не се сдобива с ядрено оръжие – нещо, за което Ислямската република отдавна настоява, че не прави.
Тръмп: САЩ разговарят с най-уважавания лидер в Иран, той се съгласи да не обогатява уран
