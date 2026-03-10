Доналд Тръмп заплаши Иран със "смърт, огън и ярост", ако прекъсне преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток. В платформата си Truth Social американският президент предупреди иранските власти, че всякакви действия за спиране на потока на петрол ще доведат до удари по страната, които ще бъдат "20 пъти по-силни от тези, които са били нанесени досега от Съединените американски щати".
Ето какво гласи публикацията на президента на САЩ:
Ако Иран предприеме действия, с които да спре потока на петрол в Ормузкия проток, ще бъде ударен от Съединените американски щати двадесет пъти по-силно, отколкото досега.
Освен това ще унищожим лесно разрушими цели, което ще направи практически невъзможно Иран да се възстанови като нация - смърт, огън и ярост ще се стоварят върху тях, но се надявам и се моля това да не се случи!
Това е подарък от Съединените американски щати за Китай и всички нации, които използват интензивно Ормузкия проток. Надявам се, че този жест ще бъде високо оценен.
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
©
Още по темата
/
Министърът на отбраната: Нямаме планове и не участваме в операциите на САЩ, няма основание България да бъде цел на атака
03.03
Доц. Георги Цветков: Няма да има мащабна сухопътна операция в Иран, но не могат да се изключат някакви ограничени действия
02.03
Започна протестът за мир пред Министерски съвет: Искането е страната да не бъде въвличана в конфликти
02.03
Още от категорията
/
СЗО с предупреждение
16:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Путин: Русия е готова да доставя петрол и газ на Европа, но има у...
20:54 / 09.03.2026
Актуални теми
Квото Такоа
преди 3 ч. и 25 мин.
Лудия датка пак е изтряскал! Нали щяха да пазят всеки кораб от ракетните удари на Иран. Какво стана? За една седмица 2 от 4те самолетоносача на САЩ сдадоха багажа. Иначе са голямата работа на приказки и по филмите. Същата работа ще бъде при война между Русия и Европа - дано да не стане!
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.