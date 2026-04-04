Президентът на САЩ Доналд Тръмп припомни предупреждението си да бомбардира енергийните обекти на Иран, ако не отвори Ормузкия проток, който изтича в понеделник, пише Times of Israel.

"Спомняш ли си, когато дадох на Иран десет дни да НАПРАВИ СДЕЛКА или ДА ОТВОРИ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК. Времето изтича - 48 часа, преди всичко да се стовари върху тях," написа Тръмп в Truth Social.

Той многократно заплаши да бомбардира енергийните обекти на Иран, докато заявява, че търси дипломатическо споразумение за прекратяване на войната.

Американският лидер подчерта, че новите ирански ръководители, издигнати след ударите на САЩ и Израел, са по-разумни и готови да сключат сделка, но малко доказателства го подсказват.

ФОКУС припомня, че администрацията на Тръмп предложи на Техеран план от 15 точки, който Иран отхвърли като "неприемлив". Длъжностното лице посочиха пет конкретни условия, при които Иран би се съгласил да сложи край на войната:

- Пълно прекратяване на "агресията и убийствата“ от страна на врага.

- Създаване на конкретни механизми, които да гарантират, че войната няма да бъде наложена отново на Ислямската република.

- Гарантирано и ясно определено изплащане на военни щети и репарации.

- Приключване на войната по всички фронтове и за всички групи на съпротивата, участващи в региона

- Използването на суверенитета на Иран над Ормузкия проток е и ще остане естествено и законно право на Иран, представлява гаранция за изпълнението на ангажиментите на другата страна и трябва да бъде признато.