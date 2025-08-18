ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднага
Г-н Тръмп направи коментара в поредица от публикации в социалните мрежи, в очакване на срещата си с украинския президент, който ще бъде подкрепен от сър Киър Стармър и други европейски лидери.
Съюзниците пътуват до Вашингтон с цел да защитят Украйна от необходимостта да отстъпи ключови региони на Русия в замяна на мир, след срещата на президента на САЩ с Владимир Путин в Аляска в петък.
Те също така ще се стремят да избегнат повторение на последното разгорещено посещение на г-н Зеленски в Белия дом през февруари, което завърши с преждевременно напускане на украинския лидер и по-късно доведе до временно спиране на американската помощ за Украйна.
"Президентът на Украйна Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори“, сподели Тръмп в собствената си мрежа Truth Social в неделя. "Спомнете си как започна“, добави той, преди да подчертае анексирането на Крим.
Описвайки днешния ден като "голям ден“ в Белия дом, той добави: "Никога не съм имал толкова много европейски лидери едновременно. За мен е голяма чест да ги приема!!!“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4481
|предишна страница [ 1/747 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Гърците не искат българи на плажовете си: Максимален боклук, мини...
09:09 / 18.08.2025
Банките в Гърция отпускат щедри кредити
08:53 / 18.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:59 / 16.08.2025
Тръмп: Всички са съгласни! Директно мирно споразумение
15:30 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Тръмп
12:15 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход...
12:14 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета