Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднага
Автор: Илиана Пенова 08:44Коментари (0)127
©
Володимир Зеленски би могъл "да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска“, заяви Доналд Тръмп - преди важните преговори в Белия дом за бъдещето на Украйна, пише Sky News.

Г-н Тръмп направи коментара в поредица от публикации в социалните мрежи, в очакване на срещата си с украинския президент, който ще бъде подкрепен от сър Киър Стармър и други европейски лидери.

Съюзниците пътуват до Вашингтон с цел да защитят Украйна от необходимостта да отстъпи ключови региони на Русия в замяна на мир, след срещата на президента на САЩ с Владимир Путин в Аляска в петък.

Те също така ще се стремят да избегнат повторение на последното разгорещено посещение на г-н Зеленски в Белия дом през февруари, което завърши с преждевременно напускане на украинския лидер и по-късно доведе до временно спиране на американската помощ за Украйна.

"Президентът на Украйна Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори“, сподели Тръмп в собствената си мрежа Truth Social в неделя. "Спомнете си как започна“, добави той, преди да подчертае анексирането на Крим.

Описвайки днешния ден като "голям ден“ в Белия дом, той добави: "Никога не съм имал толкова много европейски лидери едновременно. За мен е голяма чест да ги приема!!!“.



Още по темата: общо новини по темата: 4481
18.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
предишна страница [ 1/747 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Гърците не искат българи на плажовете си: Максимален боклук, мини...
09:09 / 18.08.2025
Банките в Гърция отпускат щедри кредити
08:53 / 18.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:59 / 16.08.2025
Тръмп: Всички са съгласни! Директно мирно споразумение
15:30 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Тръмп
12:15 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход...
12:14 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
Само по родното Черноморие може да ядеш миш-маш за 18 лв. за миш-маш и пиле с ориз за 15 лева
12:12 / 16.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Лято 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: