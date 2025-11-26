Тръмп: Животното, което простреля двама гвардейци, ще плати висока цена за стореното
©
"Животното, което простреля двама национални гвардейци, като и двамата са в критично състояние и сега се намират в две различни болници, също е тежко ранено, но въпреки това ще плати много висока цена. Бог да благослови нашата велика национална гвардия и всички наши военни и правоприлагащи органи. Това са наистина велики хора. Аз, като президент на Съединените щати, и всички, свързани с президентската канцелария, сме с вас!"
"Фокус" припомня, че по-рано бе съобщено за стрелба близо до Белия дом, ранени са двама служители на националната гвардия, стрелецът е задържан.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стрелба близо до Белия дом: Двама членове на Националната гвардия...
23:27 / 26.11.2025
Певец почина внезапно едва на 40 години
15:55 / 26.11.2025
Върховният съд на Франция отхвърли жалбата на Никола Саркози
15:41 / 26.11.2025
ЕП взе решение да се блокира достъпа до социални медии за деца по...
15:01 / 26.11.2025
Тръмп коментира изтеклия разговор на Уиткоф: Той трябва да "прода...
11:21 / 26.11.2025
Bloomberg: Уиткоф е съветвал помощник на Путин как да говори с Тр...
11:14 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.