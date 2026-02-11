Въпреки своите изявления, още през 2000-те години американският президент Доналд Тръмп е бил наясно с престъпленията на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, съобщаватПрез юли 2006 г., когато първите обвинения срещу Епстийн в сексуални престъпления са станали достояние на обществеността, началникът на полицията в Палм Бийч (Флорида) е получил обаждане от Тръмп.Съответната информация е станала известна от интервюто на ФБР с началника на полицията, което е било проведено през 2019 г. и е включено в материалите по делото."Слава Богу, че го спирате, всички знаеха, че се занимава с това“, цитира думите на Тръмп началникът на полицията Майк Райтер.Също според документа, Тръмп е заявил на Райтер, че хората в Ню Йорк са знаели за Епщайн и са го предупреждавали, че Гилейн Максуел (съратничка на Епстийн) е "зла“.Освен това Доналд Тръмп съобщава, че веднъж е бил до Епстийн в присъствието на тийнейджъри и че е "изчезнал оттам“.Райтер, който се пенсионира през 2009 г., е потвърдил подробностите от разпита в ФБР пред Miami Herald.В отговор на тази информация от Министерството на правосъдието на САЩ заявяват следното:"Не ни е известно да има доказателства, които да потвърждават, че президентът е контактувал с правоохранителните органи преди 20 години“.