Тръмп налага 25-процентни мита за страните, които си сътрудничат с Иран
От своя страна, прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви, че президентът на САЩ разглежда и силови сценарии по отношение на Иран, но предпочита дипломатично решение.
"Мисля, че едно от нещата, в които президентът Тръмп е наистина силен, е, че той винаги държи всички свои варианти на масата. И въздушните удари могат да бъдат един от многото варианти, които лежат на масата на нашия върховен главнокомандващ“, заяви тя пред журналисти в понеделник.
В същото време, според Ливит, "дипломацията винаги е основният вариант за президента“.
При това Ливит подчерта, че президентът на САЩ "не се страхува да използва военни варианти, ако счете това за необходимо, и Иран знае това най-добре“.
Миналата неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че неговата администрация разглежда няколко варианта, включително възможното използване на военна сила срещу Иран, в отговор на потушаването на масовите безредици в страната.
