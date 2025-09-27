Тръмп нареди на Хегсет да разположи войски в Портланд

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да изпрати войски в Портланд, Орегон заради това, което той нарече "вътрешни терористи", насочени към федерални имиграционни съоръжения.



Тръмп направи съобщението в своята платформа Truth Social, заявявайки, че действа по искане на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем.



Към този момент нито Белият дом, нито Министерството на отбраната са коментирали повече за операцията в Портланд.



Кметът на Портланд Кийт Уилсън отхвърли федералната намеса, заявявайки, че неговият град е балансирал между защитата на свободата на изразяване и "справяне със случайното насилие и унищожаването на собственост".



"Подобно на други кметове в цялата страна, аз не съм искал и не се нуждая от федерална намеса", подчерта той.



