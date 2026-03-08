СNN.
В събота Тръмп заяви, че ''доколкото му е известно'' Иран е отговорен за трагичния ракетен удар по девическо училище в град Минаб.
''От това, което съм видял, Иран го е направил“, заяви Тръмп, добавяйки, че иранските ракети са били ''много неточни''.
На въпрос за това, шефът на Пентагона Пийт Хегсет беше уклончив.
''Разбира се, разследваме. Но единствената страна, която удря цивилни, е Иран'', отбелязва Хегсет.
Припомняме, че ракетен удар по девическо училище в Минаб на 28 февруари по време на учебни занятия уби 168 ученици и 14 учители.
CNN по-рано заключи, въз основа на сателитни изображения, компилация от всички изявления, видеоклипове с геолокация и експертни коментари, че училището е било ударено приблизително по същото време, когато е извършен американският удар по близката база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).
Министърът на отбраната на САЩ увери по-рано, че Вашингтон не би могъл умишлено да извърши подобен удар като част от операцията си и обеща, че ще разследва какво всъщност се е случило.
Тръмп обвини Иран за смъртоносния удар с ракета по училище, убил над 150 деца
©
Още по темата
/
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
07.03
Още от категорията
/
Мултифондовете: От 1 септември до 30 ноември трябва да решим как да бъдат управлявани парите ни
06.03
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защитава и България от евентуални ирански атаки
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иранският президент: Тръмп може само да мечтае за капитулацията н...
16:53 / 07.03.2026
Тръмп: Днес Иран ще понесе много силни удари
14:39 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.