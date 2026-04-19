Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва социалната си мрежа Truth Social, за да изрази задоволството си от взаимното партньорство между Вашингтон и Израел, видя Burgas24.bg.

''Независимо дали хората харесват Израел, или не, те са се доказали като отлични съюзници на САЩ. Те са смели, дръзки, лоялни и умни и за разлика от други, които са показали истинското си лице във времена на конфликт и стрес, Израел се бори здраво и знае как да ПОБЕДИ!'', написа американският президент.

Коментарът му идва на фона на нарастващите различия между двете страни относно военната стратегия в региона.

Тръмп по-рано остро критикува израелското правителство, обявявайки забрана за бомбардиране на Ливан и заплашвайки с едностранни мерки за осигуряване на стабилност в страната.