Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тръмп отново обърка Армения с Албания
Автор: Николина Александрова 08:46Коментари (0)90
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново обърка Армения с Албания, когато говори за конфликта с Азербайджан."Ние например осигурихме споразумение между Азербайджан и Албания", заяви Тръмп на съвместна пресконференция с британския премиер Кийр Стармър. Според Тръмп конфликтът е "продължил много години", забелязаха от британския The Standard.

Доналд Тръмп също съобщи САЩ да се опитат да си върнат афганистанската военна база и заяви, че не познава лорд Питър Манделсън, по време на пресконференцията в края на държавната си визита във Великобритания.

На пресконференция в голямата зала на Чекърс той също така заяви, че американското правителство иска да си осигури връщането на военновъздушната база Баграм в Афганистан, защото тя се намира в близост до китайски ядрени съоръжения.

Според Тръмп, летището, което бе основна база за американската армия по време на войната в Афганистан, е било "отдадено безвъзмездно“ от неговия предшественик Джо Байдън.

Тръмп заяви: "Опитваме се да я върнем, между другото, това може да е малко сензационна новина".

"Опитваме се да я върнем, защото те се нуждаят от нас. Искаме да си върнем тази база, но една от причините, поради които я искаме, е, както знаете, че се намира на час път от мястото, където Китай произвежда ядрените си оръжия", след което американскят прездент коментира "седемте войни, които е спрял" и обърка Армения с Албания.

"Фокус" припомня, че на 12 септември президентът на САЩ направи същата грешка в интервю за Fox News.

На 8 август във Вашингтон Тръмп, президентът на Азербайджан Илхам Алиев и министър-председателят на Армения Никол Пашинян проведоха редица двустранни, както и съвместни тристранни срещи, след което подписаха няколко ключови документа за Азербайджан и Армения. Лидерите на трите страни приеха декларация за мирно уреждане, Азербайджан и Армения обещаха да се откажат от военните действия, да уважават суверенитета и целостта си като част от движение към мира. Освен това САЩ обявиха премахването на ограниченията върху военното си сътрудничество с Азербайджан.



Още по темата: общо новини по темата: 119
18.09.2025 Кралска вечеря в замъка "Уиндзор": Чарлз и Камила посрещнаха Тръмп и Мелания с богато меню и скъпи вина
17.09.2025 Диаманти и мечове за кралското семейство, кожен том и чанта за Тръмп и
Мелания 
17.09.2025 Протести в Лондон: Образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани на стените на двореца Уиндзор
16.09.2025 Тръмп заведе дело за 15 милиарда долара срещу вестник The New York Times
11.09.2025 Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в
САЩ
09.09.2025 Подарък или доказателство? Какво представляват рисунката и посланието на Тръмп към Епстийн?
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро...
15:13 / 18.09.2025
ABC спира популярно вечерно предаване заради "злостни" коментари ...
08:56 / 18.09.2025
Камериер блъсна суперскъпото "Ламборгини" на български милионер в...
21:26 / 17.09.2025
Алексей Навални е бил отровен
20:45 / 17.09.2025
Цените в Гърция сега: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро...
10:49 / 17.09.2025
Протести в Лондон: Образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани ...
09:17 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Световна черна хроника
Лято 2025
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: