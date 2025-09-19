© Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново обърка Армения с Албания, когато говори за конфликта с Азербайджан."Ние например осигурихме споразумение между Азербайджан и Албания", заяви Тръмп на съвместна пресконференция с британския премиер Кийр Стармър. Според Тръмп конфликтът е "продължил много години", забелязаха от британския The Standard.



Доналд Тръмп също съобщи САЩ да се опитат да си върнат афганистанската военна база и заяви, че не познава лорд Питър Манделсън, по време на пресконференцията в края на държавната си визита във Великобритания.



На пресконференция в голямата зала на Чекърс той също така заяви, че американското правителство иска да си осигури връщането на военновъздушната база Баграм в Афганистан, защото тя се намира в близост до китайски ядрени съоръжения.



Според Тръмп, летището, което бе основна база за американската армия по време на войната в Афганистан, е било "отдадено безвъзмездно“ от неговия предшественик Джо Байдън.



Тръмп заяви: "Опитваме се да я върнем, между другото, това може да е малко сензационна новина".



"Опитваме се да я върнем, защото те се нуждаят от нас. Искаме да си върнем тази база, но една от причините, поради които я искаме, е, както знаете, че се намира на час път от мястото, където Китай произвежда ядрените си оръжия", след което американскят прездент коментира "седемте войни, които е спрял" и обърка Армения с Албания.



"Фокус" припомня, че на 12 септември президентът на САЩ направи същата грешка в интервю за Fox News.



На 8 август във Вашингтон Тръмп, президентът на Азербайджан Илхам Алиев и министър-председателят на Армения Никол Пашинян проведоха редица двустранни, както и съвместни тристранни срещи, след което подписаха няколко ключови документа за Азербайджан и Армения. Лидерите на трите страни приеха декларация за мирно уреждане, Азербайджан и Армения обещаха да се откажат от военните действия, да уважават суверенитета и целостта си като част от движение към мира. Освен това САЩ обявиха премахването на ограниченията върху военното си сътрудничество с Азербайджан.