Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, цитиран от ДПА, че според него войната в Иран е към своя край.

"Мисля, че войната е близо до края. Да. Имам предвид, че я виждам като много близо до края“, заяви американският президент.

Милиардерът добави, че ако САЩ се оттеглят сега, на азиатската страна ще са ѝ нужни 20 години, за да се възстанови.

"И не сме приключили. Ще видим какво ще стане“, каза той, като добави, че смята, че Техеран има желание да постигне споразумение.

По-рано Тръмп направи половинчати изказвания относно възможни нови преговори, докато в момента се спазва двуседмично примирие между Иран и Вашингтон.