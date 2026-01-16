Sky News.
Американският президент, коментирайки въпрос за тарифите върху лекарствата, спомена Гренландия. Тръмп се нарече "крал на тарифите“ и заплаши, че може да наложи нови тарифи на страни, които не са съгласни с позицията му, че Съединените щати трябва да управляват острова.
"Мога да го направя и за Гренландия. Мога да наложа тарифи на страни, ако не се споразумеят за Гренландия, защото се нуждаем от острова за националната сигурност. Така че мога да го направя“, добави президентът на САЩ.
Тръмп плаши с мита страните, които не са съгласни с позицията му относно Гренландия
©
Още по темата
/
Дания и Гренландия с послание към Тръмп: Границите не трябва да се променят със сила, народите не се купуват
13.01
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Още от категорията
/
Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счупил стъклото на българското посолство
13.01
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Скопие: Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение, уважение и признание на македонския език от България
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран отвори въздушното си пространство
21:08 / 15.01.2026
Арестуваха известна волейболистка, турските медии твърдят, че е л...
12:05 / 15.01.2026
Актуални теми
Квото Такоа
преди 1 ч. и 52 мин.
Лудия дядка се взе за всемогъщ!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.