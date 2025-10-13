Reuters.
Вечерта на 13 октомври Тръмп заедно със страните-посредници - Египет, Катар и Турция - подписаха документ в Шарм ел Шейх, който закрепва споразумението за прекратяване на военните действия в Ивицата Газа между Израел и ХАМАС.
Подписването се състоя по време на международна среща на върха в Египет. На събитието присъстваха лидери на регионални и европейски страни.
Преди това Тръмп заяви, че счита войната в Газа официално за приключила.
В изказване по-рано в Кнесета (израелския парламент) той заяви, че след края на войната в Газа фокусът трябва да бъде върху прекратяването на войната на Русия и Украйна.
