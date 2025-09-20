Новини
Тръмп посреща Ердоган в Белия дом
Автор: Борислава Благоева 09:01
©
Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че ще бъде домакин на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом на 25 септември, предава Reuters.

Тръмп обяви това в публикация в социалната си мрежа Truth Social, подчертавайки, че се очаква по този повод да бъдат сключени важни търговски и военни споразумения.

"Работим по много търговски и военни споразумения с президента, включително закупуването на големи самолети Boeing, договора за големия изтребител F-16 и продължаващите дискусии за F-35, които очакваме да завършат положително“, каза американският президент в публикация в социалната мрежа.

"Президентът Ердоган и аз винаги сме имали много добри отношения. Очаквам с нетърпение да го видя на 25-ти!“

Последната публична среща между двамата държавни глави беше на 24 юни 2025 г., по време на срещата на НАТО в Хага. Тогава Ердоган изрази задоволство си от прекратяването на бойните действия между Иран и Израел, като подчерта усилията на Тръмп за постигане на примирие.



