|Тръмп посреща Ердоган в Белия дом
Тръмп обяви това в публикация в социалната си мрежа Truth Social, подчертавайки, че се очаква по този повод да бъдат сключени важни търговски и военни споразумения.
"Работим по много търговски и военни споразумения с президента, включително закупуването на големи самолети Boeing, договора за големия изтребител F-16 и продължаващите дискусии за F-35, които очакваме да завършат положително“, каза американският президент в публикация в социалната мрежа.
"Президентът Ердоган и аз винаги сме имали много добри отношения. Очаквам с нетърпение да го видя на 25-ти!“
Последната публична среща между двамата държавни глави беше на 24 юни 2025 г., по време на срещата на НАТО в Хага. Тогава Ердоган изрази задоволство си от прекратяването на бойните действия между Иран и Израел, като подчерта усилията на Тръмп за постигане на примирие.
