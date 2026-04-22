САЩ са готови да удължат примирието с Иран докато Техеран не представи предложение за окончателно прекратяване на войната.

Това обяви президентът Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

“Въз основа на факта, че правителството на Иран е сериозно фрагментирано, което не е неочаквано, и по искане на фелдмаршал Асим Мунир и министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф, бяхме помолени да отложим атаката си срещу Иран, докато техните лидери и представители не излязат с единно предложение", написа Тръмп.

"Наредих на нашите военни да продължат блокадата и във всички останали отношения да останат готови и способни, и следователно ще удължа прекратяването на огъня, докато предложението им бъде представено и дискусиите приключат по един или друг начин“, добави той.

Малко по-късни порталът Axios, цитиран от ФОКУС, съобщи, че Техеран има срок до днес да даде отговор на предложението на САЩ за ново примирие.

"Иранските преговарящи заявиха, че чакат зелена светлина от върховния лидер“, е заявил регионален източник.