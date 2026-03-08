ABC News.
''Той ще се нуждае от нашето одобрение. Ако не получи нашето одобрение, няма да издържи дълго'', предупреждава Тръмп.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за NBC News в неделя, че изборът на нов върховен лидер на Иран е единствено въпрос на иранския народ и никой друг не трябва да се намесва.
По-рано Ахмад Аламолхода, член на Експертния съвет на Иран, който е отговорен за избора на новия върховен лидер на страната, обяви, че изборите вече са се провели и нов лидер на Иран е избран.
Тръмп предупреди: Новият лидер на Иран ''няма да издържи дълго''
©
Още по темата
/
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
07.03
Още от категорията
/
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
САЩ и Израел атакуваха сградата на Експертния съвет на Иран, в която трябва да се избере нов лидер на страната
03.03
Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защитава и България от евентуални ирански атаки
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Турция ще разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър заради ...
20:41 / 08.03.2026
Властите в Израел: С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за...
17:21 / 08.03.2026
ОАЕ отрекоха да са ударили инсталация за обезсоляване в Иран
17:18 / 08.03.2026
Ynet: ОАЕ с първи ракетен удар по иранска територия
17:19 / 08.03.2026
Експлозия разстърси американското посолство в Осло
11:56 / 08.03.2026
Тръмп обвини Иран за смъртоносния удар с ракета по училище, убил ...
11:19 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.