Американският президент Доналд Тръмп прие примирие от две седмици с Техеран само два часа преди изтичането на ултиматума му за "унищожаване на цяла една цивилизация".

Спирането на огъня ще се случи, ако Иран отвори за всички кораби Ормузкия проток, написа милиардерът в социалната си мрежа Truth Social.

"Въз основа на разговори с министър-председателя Шехбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир от Пакистан, в които те поискаха да спра разрушителната сила, изпратена тази вечер към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНОТО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Това ще бъде двустранно ПРИМИРИЕ!“, написа държавният глава в Truth Social.

"Причината да го направим е, че вече сме постигнали и надхвърлили всички военни цели и сме много далеч от окончателното споразумение относно дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток“, добави Тръмп.

"Получихме предложение от 10 точки от Иран и вярваме, че то е работеща основа за преговори. Почти всички точки от миналите спорове са били договорени между Съединените щати и Иран, но двуседмичен период ще позволи споразумението да бъде финализирано и изпълнено. От името на САЩ, като президент, а също и като представител на страните от Близкия изток, е чест този дългосрочен проблем да е близо до разрешаване“, написа още американският президент.

CNN допълва, че Израел също се е ангажирал да спре ударите срещу Иран през следващите две седмици, докато преговорите продължават.