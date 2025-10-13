Американският Air Force One кацна на летище "Бен Гурион" в Тел Авив. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще прекара няколко часа в Израел, където ще се срещне със семействата на заложниците и ще произнесе реч в Кнесета – израелския парламент.След това ще отпътува за Египет, където ще се проведе срещата на върха за мир със световните лидери и официалната церемония по подписването на първата фаза от мирното споразумение за Газа.