Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social скрийншот, за който твърди, че е от "Уикипедия“, където се посочва, че той е и.д. президент на Венецуела.

На прикачената снимка се посочва, че Тръмп е "постъпил“ в длъжност като и.д. президент на латиноамериканската република през януари 2026 г.

На 3 януари въоръжените сили на САЩ нанесоха въздушни удари по военни обекти във Венецуела и проведоха наземна операция на специалните сили, в хода на която арестуваха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Те бяха отведени в САЩ, където Мадуро беше изправен пред съда по обвинение в наркотероризъм и контрабанда на кокаин.

След това САЩ и временното правителство на Венецуела започнаха преговори за възстановяване на дипломатическите отношения. Тръмп обяви, че САЩ ще получат от 30 до 50 милиона барела венецуелски петрол като компенсация и за стабилизиране на цените. Той отбеляза, че приходите ще постъпват в сметки под контрола на Вашингтон.

На 5 януари Федералният съд в Ню Йорк проведе първото заседание по делото на Николас Мадуро. Ръководителят на латиноамериканската държава бе оставен в ареста и бе насрочено ново заседание. Самият той отказа да признае вината си и се обяви за военнопленник.

По-рано Тръмп заяви, че отсега нататък Венецуела се защитава от армията на САЩ, а не от Куба.