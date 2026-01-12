Тръмп публикува своя снимка като и.д. президент на Венецуела
©
На прикачената снимка се посочва, че Тръмп е "постъпил“ в длъжност като и.д. президент на латиноамериканската република през януари 2026 г.
На 3 януари въоръжените сили на САЩ нанесоха въздушни удари по военни обекти във Венецуела и проведоха наземна операция на специалните сили, в хода на която арестуваха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Те бяха отведени в САЩ, където Мадуро беше изправен пред съда по обвинение в наркотероризъм и контрабанда на кокаин.
След това САЩ и временното правителство на Венецуела започнаха преговори за възстановяване на дипломатическите отношения. Тръмп обяви, че САЩ ще получат от 30 до 50 милиона барела венецуелски петрол като компенсация и за стабилизиране на цените. Той отбеляза, че приходите ще постъпват в сметки под контрола на Вашингтон.
На 5 януари Федералният съд в Ню Йорк проведе първото заседание по делото на Николас Мадуро. Ръководителят на латиноамериканската държава бе оставен в ареста и бе насрочено ново заседание. Самият той отказа да признае вината си и се обяви за военнопленник.
По-рано Тръмп заяви, че отсега нататък Венецуела се защитава от армията на САЩ, а не от Куба.
Още по темата
/
БСП: Използването на военна сила за смяна на властта е сериозно нарушение на международното право
07.01
Мъск с интересно меме
06.01
Мадуро пледира "невинен"
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
Още от категорията
/
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Броят на жертвите от протестите в Иран достигна 116
22:10 / 11.01.2026
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратат...
11:29 / 11.01.2026
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
10:08 / 11.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
21:49 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
21:48 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
21:49 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.