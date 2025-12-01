The Independent.
Инцидентът се е случил на борда на Air Force One, докато се е връщал във Вашингтон от Мар-а-Лаго след Деня на благодарността. Тръмп заяви, че резултатите от теста са "отлични" и обвини репортерката, че "не би могла да издържи" когнитивния тест.
В отговор на въпрос коя част от тялото е изследвана, президентът каза: "Нямам представа. Беше просто ядрено-магнитен резонанс. Не беше мозъкът, защото издържах отлично теста."
Губернаторът на Минесота Тим Уолц, който поиска резултатите да бъдат публикувани, заяви пред NBC News, че "умствените способности на Тръмп" са причина за безпокойство.
Това е поредният случай, в който Тръмп отправя остри нападки срещу жени репортери, включително към Нанси Кордес от CBS News и Кейти Роджърс от New York Times. Белият дом защити президента, като заяви, че репортерите се държат "неподходящо и непрофесионално".
Припомняме, че Тръмп заяви, че ще публикува резултатите от магнитния резонанс, на който се подложи през октомври.
Тръмп реагира остро на въпрос за ЯМР теста си, отново обиди репортер
© The Independent
Още по темата
/
Публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
29.10
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
Още от категорията
/
Земетресение в Гърция
13:51
Еврокомисар Йесика Русвал: Биоикономиката може да повиши просперитета и конкурентните предимства на Европа
27.11
Огнен ад в Хонконг
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-голямата коледна атракция тази година е на по-малко от 100 км...
18:12 / 30.11.2025
Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол...
15:16 / 30.11.2025
Червен код за време в Гърция
20:01 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
14:43 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.