Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тръмп се качи на борда на Air Force One, очаква го седемчасов полет до Аляска
Автор: Николина Александрова 15:24Коментари (0)164
©
Американскят президент Доналд Тръмп се качи на борда на Air Force One, с който ще пътува за срещата с руския президент Владимир Питин.

Той не е спрял, за да разговаря с репортерите, но е помахал с ръка, преди да влезе в самолета за седемчасовия полет, отбелязват от Sky News.

Самолетът на американския президент не се следи от общодостъпните системи за мониторинг на полетите.



Още по темата: общо новини по темата: 4470
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/745 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Това ли е хотелът, в който е отседнала руската делегация в Аляска...
12:33 / 15.08.2025
Тръмп ще отлети за Аляска в петък сутринта 
17:10 / 14.08.2025
Самолетът на руската делегация лети над Аляска
16:51 / 14.08.2025
Безработни младежи дават пари, за да се преструват, че ходят на р...
14:35 / 14.08.2025
Биткойнът удари нов рекорд 
13:35 / 14.08.2025
Европа обявява край на чуждестранните енергоемки стоки
13:17 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Водна криза
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: