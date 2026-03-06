Тръмп ще приеме само "безусловната капитулация" на Иран
В публикация в Truth Social американският президент заявява: "Няма да има споразумение с Иран, освен БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ!“
САЩ и техните съюзници ще "работят неуморно, за да върнат Иран от ръба на унищожението“, след като бъде избран приемлив нов лидер, заявява Тръмп.
Върховният лидер на Иран бе убит при първоначалните удари на САЩ и Израел миналата събота, като Тръмп настоя да има думата при избора на наследник.
В игра на думи с неговия собствен слоган "MAGA“, той призова да "НАПРАВИМ ИРАН ОТНОВО ВЕЛИК“.
"Няма да има споразумение с Иран, освен БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ! След това и избора на ВЕЛИК И ПРИЕМЛИВ лидер (лидери), ние и много от нашите прекрасни и много смели съюзници и партньори ще работим неуморно, за да върнем Иран от ръба на унищожението, като го направим икономически по-голям, по-добър и по-силен от всякога. ИРАН ЩЕ ИМА ВЕЛИКО БЪДЕЩЕ. "НАПРАВЕТЕ ИРАН ОТНОВО ВЕЛИК (MIGA!)."
