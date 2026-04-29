Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи критики към германския канцлер Фридрих Мерц за позицията му спрямо войната в Иран.

Според него, Мерц ''вярва, че е нормално Иран да има ядрени оръжия''.

''Той не знае за какво говори! Ако Иран имаше ядрени оръжия, целият свят щеше да бъде заложник. Аз правя с Иран сега това, което други държави или президенти е трябвало да направят отдавна. Не е чудно, че Германия е в толкова трудно положение – както икономически, така и в други области!'' – написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

Критиката на Тръмп идва, след като германският канцлер заяви в понеделник, че иранското ръководство унижава целия американски народ.

Мерц отново разкритикува САЩ за липсата им на стратегия във войната, подчертавайки, че Вашингтон също няма ясна стратегия за преговори с иранците.