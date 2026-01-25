New York Post.
Тръмп отбелязва, че тайното оръжие "е извадило от строя оборудването“, когато на 3 януари американски хеликоптери пристигнаха в Каракас, за да арестуват Мадуро и съпругата му по обвинения в търговия с наркотици и оръжие.
"Дискомбобулатор. Не ми е позволено да говоря за него“, заявява Тръмп по време на ексклузивно интервю в Овалния кабинет, като допълва, че "много би искал“ да разкаже повече за това оръжие.
Думата "дискомбобулатор“ произлиза от английския глагол "to discombobulate“ - "обърквам“ или "дезориентирам“.
"Те така и не успяха да изстрелят ракетите си. Имаха руски и китайски ракети, но нито една не излетя. Влязохме, те натискаха бутоните, но нищо не работеше. А те ни чакаха в пълна готовност“, добавя президентът на САЩ.
Тръмп коментира използването на оръжието, когато е попитан за съобщенията, че администрацията на Байдън е закупила импулсно енергийно оръжие, което се подозира, че е причинило "хаванския синдром“.
Тръмп сподели за "тайното оръжие", с което САЩ са залови Николас Мадуро
