ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
Коментарите на Тръмп идват седмица, след като седем европейски лидери – включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – се присъединиха към украинския президент Володимир Зеленски за разговори с Тръмп във Вашингтон, в опит да го убедят да продължи да предоставя дипломатическа и военна подкрепа на Киев в войната му срещу Русия.
Визитата в Белия дом се състоя само няколко дни, след като Тръмп разтревожи служителите на ЕС, като проведе набързо организирана среща на върха с Владимир Путин в Аляска – първата му среща на американски преидент с лидера на Кремъл от 2019 г. насам.
"Никога досега не сме имали случай, в който седем плюс всъщност 28, по същество 35, 38 държави бяха представени тук онзи ден – 38 европейски и други държави бяха представени", допълва Тръмп.
Освен фон дер Лайен, Зеленски бе придружен при посещението си в САЩ от Еманюел Макрон от Франция, Фридрих Мерц от Германия, Джорджа Мелони от Италия, Александър Стаб от Финландия, Кийр Стармър от Обединеното кралство и генералният секретар на НАТО Марке Рюте.
Европейската комисия е отказала да коментира посочват от европейската медия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4493
|предишна страница [ 1/749 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на исторически м...
16:26 / 25.08.2025
1000 евро глоба за събиране на мидички в Гърция
13:05 / 25.08.2025
Журналисти сред 15-те загинали при израелски удар по болницата "Н...
12:35 / 25.08.2025
Всички се възмутиха от този българин, паркирал безумно в Гърция
10:33 / 25.08.2025
Мощно земетресение удари между Камчатка и остров Хокайдо
10:10 / 25.08.2025
Затворени летища, училища и масова евакуации, Виетнам се подготвя...
09:32 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета