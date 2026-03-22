Тръмп заплаши да унищожи електроцентралите на Иран, ако не се вдигне блокадата на Ормузкия проток
В събота Тръмп заплаши да започне бомбардировки на електроцентралите на Иран, ако Техеран не възстанови свободното преминаване през Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Заплашителната публикация се появи в социалната мрежа на президента Truth Social.
''Ако Иран не отвори напълно Ормузкия проток, без заплахи, в рамките на 48 часа от този конкретен момент, Съединените щати ще нанесат удари и ще унищожат различни техни електроцентрали, започвайки с най-голямата'', написа американският президент.
От момента на публикацията следва, че обявеното от него обратно броене започва приблизително в 3 часа сутринта на 24 март техеранско време.
Преди това Тръмп обяви, че Съединените щати се въздържат от унищожаване на иранска инфраструктура, тъй като това би имало дългосрочни последици.
Новото изявление на Доналд Тръмп идва ден след като той заяви, че САЩ обмислят прекратяване на операциите си в Близкия изток, а по отношение на проблема с Ормузкия проток Тръмп отбеляза, че ''в един момент той ще се отвори сам''.
Американският президент също така отбеляза преди дни, че е поискал от Израел да спре атаките срещу нефтената и газовата инфраструктура на Иран.
Западните издания пишат, че Тръмп разработва стратегия за завземане на ядрените възможности на Иран и че администрацията обмисля планове за поемане на контрол над важния ирански остров Харг в Персийския залив, за да принуди Техеран да отвори прохода през Ормузкия проток.
