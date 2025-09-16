ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп заведе дело за 15 милиарда долара срещу вестник The New York Times
Според американския лидер за него е "голяма чест да заведе дело за клевета и обида срещу The New York Times", която той определя като "рупор на леворадикалната Демократическа партия" и един от "най-лошите вестници в историята" на страната. Както следва от изявлението на Тръмп, искът на стойност 15 милиарда долара е подаден в щата Флорида.
Тръмп обвини изданието в открита подкрепа на съперничката му в президентската надпревара през 2024 г., по това време вицепрезидент на страната Камала Харис, и клевета срещу него самия, както и срещу членове на семейството му и обкръжението му.
През юли американската телевизия CBS обяви закриването на The Late Show, чийто водещ Стивън Колбер бе един от най-активните критици на президента Доналд Тръмп.
Тръмп пише:
"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник The New York Times, един от най-лошите и най-дегенеративни вестници в историята на нашата страна, който се превърна в истински "рупор" на радикалната лява Демократическа партия. Смятам го за най-голямата незаконна кампания за подпомагане, която някога е имало. Подкрепата им за Камала Харис беше поставена в центъра на първата страница на вестник The New York Times, нещо, което досега не се беше случвало! Вестникът Times от десетилетия лъже за вашия любим президент (АЗ!), моето семейство, бизнеса ми, движението America First, MAGA и нашата нация като цяло. ГОРД съм, че държа този някога уважаван "парцал" отговорен, както правим с мрежите за фалшиви новини, като например успешния ни съдебен процес срещу Джордж Слопадопулос/ABC/Disney и 60 Minutes/CBS/Paramount, които знаеха, че ме "клеветят" чрез високотехнологична система за подправяне на документи и визуални материали, което всъщност беше злонамерена форма на клевета, и затова се споразумяхме за рекордни суми. Те практикуваха този дългосрочен НАМЕРЕНИЕ и модел на злоупотреба, което е както неприемливо, така и незаконно. На New York Times беше позволено да лъже, клевети и дискредитира свободно в продължение на твърде дълго време, но това спира, СЕГА! Делото се води във великия щат Флорида. Благодаря ви за вниманието към този въпрос. ДА НАПРАВИМ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!"
