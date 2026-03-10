Daily Sabah.
Иранският посланик в Анкара, Мохамед Хасан Хабиболазаде, беше привикан в Министерството на външните работи, където турски представители изразиха загрижеността на Анкара относно балистичната ракета, изстреляна от Иран към Турция днес.
По време на срещата турските власти поискаха обяснение от иранската страна относно инцидента и подчертаха сериозността на ситуацията.
Източници съобщават, че турцските представители са изразили надежда, че подобни инциденти няма да се повторят и са подчертали необходимостта от избягване на стъпки, които биха могли допълнително да ескалират напрежението в региона.
Турското министерство на отбраната обяви на 9 март, че е свалило иранска балистична ракета в турското въздушно пространство.
Миналата седмица една от балистичните ракети, изстреляни от Иран, също прелетя към турска територия и е бе свалена от американски разрушител.
Същевременно, според медийни съобщения, Анкара смята, че целта ѝ не са били турски обекти.
НАТО изрази солидарност с Турция и отбеляза, че реакцията на инцидента е конкретна демонстрация на способността на Алианса да защитава гражданите на своите страни.
Турция привика иранския посланик заради балистичната ракета изстреляна по страната
©
Още по темата
/
КТ "Подкрепа": Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
09.03
Още от категорията
/
Мултифондовете: От 1 септември до 30 ноември трябва да решим как да бъдат управлявани парите ни
06.03
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Путин: Русия е готова да доставя петрол и газ на Европа, но има у...
20:54 / 09.03.2026
Маринакис: Patriot ще осигури защитата както на Гърция, така и на...
20:55 / 09.03.2026
Турист: Не бих почивал там, мисля, че тези неща, които се случват...
17:38 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.